إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية في بني سويف، جهودها الميدانية بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وقامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي، عن رفع كفاءة الإنارة العامة وتمهيد الطرق بمحيط مقرات اللجان الانتخابية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

فيما تم رفع القمامة والمخلفات من ميدان مولد النبي وجسر إسلام ومنطقة شباب العبور وشارع الروضة وشارع سيد عبد اللطيف وشارع عبد السلام عارف وشارع 17 بني سويف الجديدة وكورنيش النيل وطريق السادات وطريق مصرف المحيط بإبشنا، وقص وتهذيب أفرع الأشجار بطريق المطاحن ومدينة الحرفين، بينما تم إزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية أبشنا.

إزالة التعديات بالمحافظة

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي، حملاتها اليومية لمواجهة حالات التعدي في المهد على الأراضي الزراعية بدائرة المركز، حيث تم إزالة 20 حالة تعد على إجمالي مساحة 19 قيراطا من الأرض الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن، علاوة على تنفيذ خطة العمل في ملف النظافة والتجميل بشارع سعد زغلول وشارع الإبراهيمية وشارع جمال عبد الناصر وشارع الجمهورية وشارع طراد النيل، كما تم رفع القمامة ومخلفات الهدم من منطقة الزجاج والمغاربة بقرية الزاوية ومنطقة تجمع خلف سور مركز الشرطة القديم والنادي الرياضي القديم بقرية زاوية المصلوب ومنطقه الخور طريق الديابية ومنطقة تجمع من على ترعه الإطوابية بقرية جزيرة المساعدة.

فيما عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، اجتماعًا برئاسة نشأت معبد بحضور برؤساء القري ومديري الإدارات الخدمية لمناقشة موضوعات عدة، جاء في مقدمتها مراجعة مقرات الجان الانتخابية ضمن الاستعدادات التنظيمية لبدء العملية الانتخابية الرئاسية، وكذا ملف التقنين، والتعديات، النظافة، والإشغالات، ومراجعة معدات الحملة الميكانيكية، ومن ناحية أخرى تم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة لعدة حالات تعد بالبناء المخالف علي مساحة أرض زراعية بقرى المركز.