الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف

الازالات
الازالات

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية في بني سويف، جهودها الميدانية بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وقامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي، عن رفع كفاءة الإنارة العامة وتمهيد الطرق بمحيط مقرات اللجان الانتخابية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

فيما تم رفع القمامة والمخلفات من ميدان مولد النبي وجسر إسلام ومنطقة شباب العبور وشارع الروضة وشارع سيد عبد اللطيف وشارع عبد السلام عارف وشارع 17 بني سويف الجديدة وكورنيش النيل وطريق السادات وطريق مصرف المحيط بإبشنا، وقص وتهذيب أفرع الأشجار بطريق المطاحن ومدينة الحرفين، بينما تم إزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية أبشنا.

إزالة التعديات بالمحافظة

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي،  حملاتها اليومية لمواجهة حالات التعدي في المهد على الأراضي الزراعية بدائرة المركز، حيث تم إزالة 20 حالة تعد على إجمالي مساحة 19 قيراطا من الأرض الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن، علاوة على تنفيذ خطة العمل في ملف النظافة والتجميل بشارع سعد زغلول وشارع الإبراهيمية وشارع جمال عبد الناصر وشارع الجمهورية وشارع طراد النيل، كما تم رفع القمامة ومخلفات الهدم من منطقة الزجاج والمغاربة بقرية الزاوية ومنطقة تجمع خلف سور مركز الشرطة القديم والنادي الرياضي القديم بقرية زاوية المصلوب ومنطقه الخور طريق الديابية ومنطقة تجمع من على ترعه الإطوابية بقرية جزيرة المساعدة.

فيما عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، اجتماعًا برئاسة نشأت معبد بحضور برؤساء القري ومديري الإدارات الخدمية لمناقشة موضوعات عدة، جاء في مقدمتها مراجعة مقرات الجان الانتخابية ضمن الاستعدادات التنظيمية لبدء العملية الانتخابية الرئاسية، وكذا ملف التقنين، والتعديات، النظافة، والإشغالات، ومراجعة معدات الحملة الميكانيكية، ومن ناحية أخرى تم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة لعدة حالات تعد بالبناء المخالف علي مساحة أرض زراعية بقرى المركز.

بني سويف التعديات الأرض الزراعية أملاك الدولة الواسطي

مواد متعلقة

"قومي المرأة" ببني سويف نفذ 3900 زيارة استهدفت19531 شخصا خلال حملة طرق الأبواب

"العمر مجرد رقم".. ابن بني سويف "عبد النبي حسين" يتوج كأفضل ليبرو في العالم

وكيل "تعليم بني سويف" يبحث مع نقيب المعلمين سبل التعاون لخدمة الأعضاء

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروع الدواجن

إزالة 38 تعديًا على أراض زراعية ببنى سويف

"مستقبل وطن" بنى سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

محافظ بنى سويف يُحيل شكوى موظفة من ذوي الهمم للنيابة الإدارية

محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

الشرطة الفرنسية تقبض على لاعب نيس لدعمه فلسطين

دبلوماسى سابق يكشف دلالات زيارة رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر

سرايا القدس تبعث "رسالة تهديد" لإسرائيل: انتظرونا عند كل شارع وزقاق

صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر يتجاوز 10 مليارات دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء