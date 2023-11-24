باحث فى الشئون الإسرائيلية: هناك فرصة لإيقاف الحرب نهائيًا فى غزة

قال الباحث في الشئون الإسرائيلية أمير مخول، إن الطرف الإسرائيلي لا يريد إنهاء الحرب عند هذه النقطة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة، وإنهاء حكم حماس العسكري.

وأضاف مخول في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الحرب لم تنتهِ وإسرائيل تعتبر الهدنة مناورة من المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل أبادت كل مقومات الحياة في شمال قطاع غزة.

إسرائيل ترى دخولها فى هذه الهدنة أمرًا اضطراريًا

وأشار إلى أن إسرائيل ترى دخولها في هذه الهدنة أمرًا اضطراريًا، مؤكدًا أن إسرائيل لم تحقق أي هدف لها من الحرب والتحليلات الإسرائيلية تعطي مهلة أكبر لإسرائيل لمواصلة الحرب.

وتابع: "الخيارات التي أمام إسرائيل تتمثل في وقف الحرب، الأمر الذي يعتبر هزيمة والاكتفاء بما حققته من دمار في غزة أو مواصلة الحرب وعدم تحقيق أي مكاسب، لذلك أرى أن هناك فرصة أمام المجتمع الدولي لإيقاف الحرب نهائيًا في غزة كما فعل في موضوع الهدنة".