أستاذ دراسات إسرائيلية: الصحافة العبرية اعترفت بدور مصر فى إنجاز الهدنة

قال أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس الدكتور محمد عبود، إن الوساطة المصرية وفقًا لما نقرأه في الصحف الإسرائيلية لعبت دورًا كبيرًا في إنجاز اتفاق الهدنة، خصوصًا أن هناك حالة من الترقب في الشارع الإسرائيلي لإتمام الاتفاق وعودة الأسرى.

وأضاف عبود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تأجيل الصفقة بالأمس جعل الإسرائيليين يقفون على أطراف أصابعهم؛ لأن التأجيل كاد أن يلغي الصفقة بالكامل، ولولا تدخل الوساطة المصرية ما تمت الهدنة.

سر تأجيل الهدنة

كما أشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لم ترسل قائمة الأسرى الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم كدفعة أولى، وبالتالي حدث قلق في الشارع الإسرائيلي من أن حركة حماس لا تنوي إتمام هذا الاتفاق.

وأكد أن أحد أسرار تأجيل الهدنة بالأمس هو إصرار المقاومة الفلسطينية على خروج المحتجزين الإسرائيليين عبر سيارات الإسعاف المصرية، وليس في سيارات الصليب الأحمر الدولي، خوفًا من مراقبة الإسرائيليين لمكان احتجاز الأسرى.