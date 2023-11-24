الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان مشروعات الجذب السكانى "أبوطرطور" و"بشائر الخير"

جانب من تفقد مشروع
جانب من تفقد مشروع الجذب السكاني

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي، نائب المحافظ، مشروعات الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع عدد من المحافظات.

جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ضمن جولته التفقدية بالمحافظة للاطلاع على المشروعات القومية والتنموية، حيثُ زاروا قرى بشائر خير الوادي، شمال مدينة الخارجة، وتفقدوا الوحدات السكنية ومحطة الوقود والمدرسة.

وأشاد جمال الدين، بنجاح التجربة وتكامل وجودة الخدمات المُقدمة للقاطنين هناك، كما اطّلع على مشروع زراعة الصوب التي تبلغ ٣٠ صوبة منزرعة (طماطم، خيار، باذنجان، كوسة، فلفل، تين شوكي، نخيل)، التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات لساكني قرى بشائر الخير.

كما تفقدّوا مشروع الجذب السكاني بأبوطرطور، وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز المرافق الخدمية، وجارٍ العمل على إعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل بالمدينة السكنية بأبو طرطور؛ بهدف توطين ١٢٠٠ أسرة، حيثُ يحصل المستفيد على منزل و٥ أفدنة لاستصلاحها.

مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية محافظ الوادي الجديد مشروعات الجذب السكاني قرى بشائر خير الوادي مشروع الجذب السكاني

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