"الزراعة" تكشف خطتها لمتابعة تنفيذ "حياة كريمة" بالمحافظات

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعداد مخطط الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظات المستهدفة والجهات المنفذة، ومتابعة الأعمال اليومية لتنفيذ خطة الوزارة لتنفيذ المجمعات وتيسير العمل بها وإزالة أي معوقات، والمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة وزارة الزراعة وإعداد التقارير الخاصة بالموقف التنفيذي، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المجمعات الزراعية بالمحافظات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد واعتماد المواصفات الخاصة بالمعدات والأجهزة والأثاث اللازم للمجمعات الزراعية ومنها وحدات بيطرية وجمعيات تعاونية زراعية ومراكز إرشاد زراعي، ومراكز تجميع الألبان.

وقال عزوز لـ"الدستور"، إن الخطة تتضمن أيضًا التنسيق لإصدار أوامر التوريد الخاصة بتجهيز مجمعات الخدمات الزراعية، ومتابعة الطلبات الواردة من المحافظات ومتابعة تنفيذها، وتذليل كل المعوقات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأكد عزوز أنه سيتم بث جميع توصيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخاصة بجميع المحاصيل الزراعية من خلال شاشات العرض الموجودة بمراكز الإرشاد الزراعي بمجمعات الخدمات الزراعية، وسيتم أيضًا التنويه بمواعيد صرف جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات ومخصبات خاصة بالجمعيات التعاونية الزراعية، وسيتم التنويه عن مواعيد التحصينات واللقاحات البيطرية لمربي الإنتاج الحيواني والداجني، كما سيتم العمل من خلال برنامج إلكتروني على متابعة جميع المكاتبات الواردة والصادرة للوزارة والخاصة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" على أن تتم المتابعة المركزية لكل محافظات مُبادرة "حياة كريمة" وربطها إلكترونيًا.