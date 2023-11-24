وزير الخارجية البريطانى: نبحث كل السبل لإيصال المساعدات إلى غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، زيادة المعونات إلى قطاع غزة بنحو 40 مليون دولار مع وصول طائرة المعونات الرابعة إلى مصر.

وأشار إلى أن بلاده تبحث عن كل السبل لإيصال المساعدات إلى غزة برًا وبحرًا وجوًا.

وقال كاميرون، في تصريحات سابقة خلال زيارته لتل أبيب: "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضًا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".

وأجرى كاميرون، خلال زيارته لتل أبيب لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

رئيس الوزراء البريطانى: الهدنة مهمة لإنهاء محنة الرهائن والأسرى

وسبق، وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن شكره لمصر وقطر، وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلت إلى هذه المرحلة.

وقال سوناك، إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لقطاع غزة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.