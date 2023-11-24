الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية البريطانى: نبحث كل السبل لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، زيادة المعونات إلى قطاع غزة بنحو 40 مليون دولار مع وصول طائرة المعونات الرابعة إلى مصر.

وأشار إلى أن بلاده تبحث عن كل السبل لإيصال المساعدات إلى غزة برًا وبحرًا وجوًا.

وقال كاميرون، في تصريحات سابقة خلال زيارته لتل أبيب: "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضًا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".

وأجرى كاميرون، خلال زيارته لتل أبيب لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

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برلمانية: الدبلوماسية المصرية أوقفت النزاع في الأراضي الفلسطينية بالهدنة في غزة

رئيس الوزراء البريطانى: الهدنة مهمة لإنهاء محنة الرهائن والأسرى

وسبق، وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن شكره لمصر وقطر، وغيرهما على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلت إلى هذه المرحلة.

وقال سوناك، إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لقطاع غزة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

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وزراء فلسطينيون لـ"الدستور": الدور المصرى حاسم فى دعم الهدنة بغزة.. ونحن صامدون بأرضنا

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