الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا توما حبيب يترأس احتفال عيد يسوع الملك في طهطا

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

ترأس الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، القداس الإلهي واحتفال عيد يسوع الملك بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا، وقد شاركه الصلاة الأب أنطون عياد راعى الكاتدرائية.

 مطران سوهاج يهنئ الرعية بالعيد

 وفى كلمته هنأ مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج شعب الرعية بهذا العيد، فالمسيح «ملك الكون»، إنه لقب يحمل الكثير من الوقار، وهو مركز الكون كله، إنه يرسلنا لواقع كبير، نحن نحتاج النظر بيسوع ملك الكون، فهو مُلك حقٍّ وحياة، مُلك قداسة ونعمة، مُلك عدل وحبٍّ وسلام. 
وفى النهاية قام صاحب النيافة بتكريم الخريجين والشهادات العامة من أبناء الرعية. 

 حضور الحفل الختامي للنشاط الصيفي بمركز سيتي

وكان الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، قد شهد الحفل الختامي للنشاط الصيفي بمركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة بسوهاج التابع لكاريتاس مصر، وذلك بحضور د. رافت السمان وكيل وزارة التضامن بسوهاج وعدد من القيادات ومسئولي مركز سيتي بسوهاج.

أقيم الحفل بمركز إعداد القادة تحت عنوان شوفنى اعرفنى، وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة قدمها أطفال مركز سيتي، بجانب فريق بكرة من الملتحقين ببرنامج الاخوات بالمركز.

 وفي سياق آخر، تبدأ الكنيسة الكاثوليكية، صوم الميلاد المجيد، في 9 ديسمبر 2023 ولمدة 15 يومًا، تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقًا للتقويم الغربي.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة الكاثوليكية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

احتفالات الكاثوليكية بعيد الميلاد

ومن المقرر أن يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء 24 ديسمبر 2023، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم مدينة نصر.

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