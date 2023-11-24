الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديستين فلورا ومارثا شهداء قرطبة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بذكرى القديستين فلورا ومارثا شهداء قرطبة، ونستعرض أبرز المعلومات عنهما وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني.

 أبرز المعلومات عن القديستين فلورا ومارثا

  • ولدت فلورا في قرطبة في الاندلس بإسبانيا، وظلت مختبئة لمدة ست سنوات بالقرب من مدينة مارتوس جيان. وكانت ترغب في أن تنال إكليل الاستشهاد لذا عادت إلى قرطبة، حيث التقت في بازيليك القديس أسيسكلو بمارثا، التي نشأت في دير ماريا دي كوتيكلارا، بالقرب من قرطبة. تحت إرشاد الأرملة القديسة ارتيميا. غادرت مارثا الدير بحثًا عن الشهادة. 
  • ذهبت فلورا ومارتا إلى القاضي وأعلنا علانية عن إيمانهما المسيحي، فأمر القاضي بان يوضعوا في السجن، وزارهما القديس أولوجيوس الذي كان مسجونا هو أيضا بسبب إيمانه المسيحي، فتأثر بقوة إيمان العذارى وصلابتهما ومعاناتهما، لما عاد إلى زنزانته، بدأ يكتب لهم رسائل يوصيهما بالثبات وعدم الخوف وتمسكهما بإيمانهما.
  •  بعد استجوابهما وإغرائهما عدة مرات من قبل القاضي، ثابرتا بقوة في الإيمان، وبالتالي تم قطع رأسيهما في 24 نوفمبر 851م.
  • ثم ألقيت جثتيهما، التي تركت في الحقول، واحترمت من قبل الحيوانات نفسها التي لم تقترب منهما في نهر الوادي الكبير،  فيما بعد تم العثور على جثة مارثا ودفنها المسيحيون في كنيسة دير كوتكلارا.
  •  تم وضع رأسي الشهيدتين في بازيليك القديس أسيسكلو، أعطى القديس أولوجيوس، الذي تم إطلاق سراحه بعد أيام قليلة إلى شفاعة هاتين العذارى، خبر الاستشهاد في رسالتين موجهتين إلى صديقه ألفارو باولو وشقيقة فلورا بالديجوتو، تم ذكر القديستين فلورا ومارثا في ذكرى الاستشهاد الروماني في 24 نوفمبر.

وعلى صعيد اخر تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لاحتفال بعيد الميلاد المجيد واقامة الأحتفالات في 25 ديسمبر 2023 

الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكري القديساتان فلورا ومارثا شهداء قرطبة للأب وليم عبد المسيح

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