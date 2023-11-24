"خدمة المجتمع" بجامعة الإسكندرية يشكل لجنة للمشاركة فى مسابقة التصنيف الأخضر للجامعات

قرر مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تشكيل لجنة من عدد من وكلاء الكليات لإعداد ملف جامعة الإسكندرية تمهيدا لمشاركتها في مسابقة التصنيف الأخضر للجامعات، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بإدارة الجامعة.

زيادة فرص التعليم للحد من الظواهر السلبية

وأحيط المجلس علمًا بأهم التوصيات الصادرة عن مؤتمر اليوم العالمي للسكان الصحة والتنمية، واهمية مشاركة الجامعات للمساهمة في هذا الشأن، وتم استعراض أبرز التوصيات كزيادة فرص التعليم للفئات الأقل تعليما للحد من الظواهر السلبية مثل عمالة الاطفال، والزواج المبكر عند الفتيات وحرمان الأولاد من التعليم والتي تشكل الأسباب الجوهرية للقضية السكانية، وتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية".

ووجه نائب رئيس الجامعة، الشكر لكافة كليات ومعاهد الجامعة علي الإعداد والتنظيم الجيد لاحتفالات الذكري الـ 50 لحرب أكتوبر المجيدة من خلال تنظيم عدد كبير من الندوات والفعاليات، واستضافة أبطال القوات المسلحة المصرية والشخصيات المؤثرة لحث روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعة.

تنظيم عدد من القوافل الطبية الخدمية المتكاملة

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب حول تنظيم عدد من القوافل الطبية الخدمية المتكاملة إلى "قرية حلب بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي، الوحدة الصحية أبيس 7، الوحدة الصحية أبيس 8" لخدمة أهالي القري المناطق الأشد احتياجًا في مختلف التخصصات الطبية مع صرف الأدوية وتحويل بعض الحالات إلي المستشفى الرئيسي الجامعي.

وأشاد الدكتور سعيد علام، بتنظيم كليات القطاع التربوي بالجامعة معرض "نصر أكتوبر المجيد.. لتوظيف خامات البيئة من منظور الاستدامة"، وقيام طالبات شعب الطفولة بكليات القطاع التربوي بالجامعة باستخدام خامات البيئة لعمل تصميمات ومجسمات تعبر عن ملحمة نصر أكتوبر المجيد بمشاركة كيان شباب جامعة وكذلك أطفال مرحلة رياض الأطفال ومشرفيهم ببعض العروض العسكرية.

وناقش المجلس تقرير كلية التربية الخاص بمحو الأمية وعدد الفصول التي تم فتحها وأهم المعوقات التى تواجه الجامعة والطلاب وطرق التغلب عليها مع التنسيق الكامل بين كليات القطاع التربوي الخمس، كما استعرض المجلس عدد من أنشطة وورش العمل والندوات والمبادرات والدورات بكليات الجامعة التى تمت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.