غدا.. مرافعة الدفاع في اتهام البلوجر "أم زياد" بالاتجار بالبشر

تستمع محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون أمام الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، غدا السبت، لمرافعة الدفاع في قضية البلوجر "أم زياد" بتهمة الاتجار بالبشر.

تعقد الجلسة بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر اشرف حسن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم احمد، والمتهم محمد حمدي عبد المجيد أحمد، 18سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى “هارب”، لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29-4-2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الجرائم التي ارتكبها المتهمون

وارتكب المتهمون الجرائم الآتية، المتهمة الأولى هبة سيد الشهيرة بأم زياد، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم "هـ. ح. ع"، ز. ح. ع، إ. ح. ع، ح. ح. ع"، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استغلت المتهمة، أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات.

وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات، في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات.