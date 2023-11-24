الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة ليلية لمتابعة أعمال تطوير السوق القديم ومصر القديمة بشرم الشيخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ليلية في إطار الجولات المستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بالمحافظة، تابع خلالها مستجدات أعمال التطوير الجارية بالسوق التجارى القديم ومنطقة مصر القديمة.

 

ووجه فودة بضرورة الحفاظ علي الطابع  التراثي المميز للسوق القديم، باعتباره من أهم المزارات السياحية والمفضلة لدى كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

 

توصيات المحافظ 

كما وجه المحافظ بضرورة توفر أنشطة تتناسب مع طبيعة السوق وشدد علي استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية اليومية للحفاظ علي المظهر اللائق للسوق، كما قام بصرف مكافآت فورية لعمال النظافة تشجيعا وتقديرا لدورهم .

وتابع محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة حملات التبرع بالدم لصالح بنك الدم بالمحافظة، وحرص على إجراء حوار مع المتبرعين والقائمين بإجراءات التبرع .

وحرص السائحين المتواجدين خلال الجولة علي التقاط الصور التذكارية مع محافظ جنوب سيناء معربين عن سعادتهم بما رأوه فى شرم الشيخ من سحر وجمال ونظافة وأمان.

سيناء جنوب سيناء تطوير السوق القديم جولة

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