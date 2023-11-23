محافظ جنوب سيناء يتابع نتائج أعمال المرحلة الثالثة من برنامج مدير المخازن

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية، والدكتورة أميمة زكريا بقطاع نظم المعلومات بوزارة المالية مدير مشروع ميكنة المخازن، الذي تم تطبيقه ببعض الجهات الإدارية بنطاق المحافظة، والمحاسب أحمد فؤاد مدير حسابات ديوان عام المحافظة، والمحاسب طارق عبدالله مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

استعراض نتائج أعمال برنامج مدير المخازن

واستعرض اللقاء الذي عُقد بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد نتائج أعمال برنامج مدير المخازن والتقارير المستخرجة من البرنامج وذلك بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج وهي طباعة وتشغيل barcode reader ومن خلاله يتم إضافة وصرف الأصناف آليًا من خلال البرنامج.

ويعد هذا البرنامج إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء، برعاية من الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظ على اتساق وتيرة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل الإدارات بنطاق المحافظة.

وكان محافظ جنوب سيناء قد تابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" الاجتماع الذي عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وشهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود السادة المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى.

ومن جانبه أشار الدكتور على المصيلحى إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على تأمين احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصرى، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد مطمئن منها.