الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول باكستانى يؤكد اعتزام بلاده ترحيل مليون مهاجر غير شرعى بحلول يناير المقبل

مهاجرين
مهاجرين

أكد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال فى إقليم "بلوشيستان" الحدودى الباكستانى، جان أتشاكضاى، أن باكستان تعتزم ترحيل مليون أجنبى من المهاجرين غير الشرعيين بحلول شهر يناير عام 2024.

ونقلت قناة تليفزيون "جيو" الإخبارية الباكستانية، أمس الخميس، عن الوزير قوله إن المرحلة الثانية من حملة ترحيل الأجانب غير الشرعيين قد بدأت، وأن الحكومة تعتزم ترحيل مليون أجنبى من المهاجرين غير الشرعيين.

وشدد الوزير على أن كافة الوكالات الحكومية المعنية تشارك فى هذه الحملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين عن طريق معبر "تشامان" الحدودي.

وذكرت القناة التليفزيونية الباكستانية، فى تقرير يتعلق بهذا الشأن، أن آلافا من الأفغان يعودون إلى أفغانستان يوميا من خلال معبرى تشامان وتورخام الحدوديين.

وجاء فى التقرير: "أن أكثر من 340 ألف مهاجر غير شرعي، ومن بينهم أفغان على وجه الخصوص، يغادرون باكستان بطريقة طوعية أو يتم ترحيلهم، وذلك منذ إعلان حكومة تصريف الأعمال الباكستانية يوم الخامس من شهر أكتوبر الماضى عن قرارها الخاص بترحيل اللاجئين الذين لا يحملون وثائق إقامة".

وأعاد التقرير إلى الأذهان أن الحكومة كانت قد أكدت على ضرورة مغادرة كافة المهاجرين غير الشرعيين أراضى باكستان بحلول أول نوفمبر، وحذرت من أنه إذا لم يحدث ذلك فإنها ستقوم بترحيلهم بالقوة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن عملية الترحيل اتسمت بالبطء خلال الأيام الماضية، مع تبنى إجراءات تشمل إقامة مخيمات ترانزيت مزودة بتسهيلات فى أفغانستان لتكون بمثابة مخيمات إيواء مؤقتة فى العديد من المناطق الحدودية؛ تمهيدا للترحيل.

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