الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يقصف بوابات ومحيط المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء

مستشفى الإندونيسي
مستشفى الإندونيسي

قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، محيط وبوابات المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء فيه.

وقال وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مباشر المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.

كما قصفت دبابات الاحتلال المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية، وفقا للوكالة الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال أمر في وقت سابق اليوم، بإخلاء المستشفى الإندونيسي في غزة خلال ساعات، مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي في محيطه.

وقال مدير وزارة الصحة في حكومة حماس، منير البرش، في تصريح صحفي، إن "جيش الاحتلال أمرنا بإخلاء المستشفى خلال أربع ساعات".

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الصحة الفلسطينية: 65 جثة لم نستطع نقلها من ساحة مستشفى الإندونيسى

 

وأشار البرش إلى أن "هناك 200 مريض في المستشفى، إضافة إلى نحو 65 جثة لا تزال غير قابلة للإزالة لدفنها".

وقال شهود عيان محليون، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرضت لغارات عنيفة في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووفقا للأمم المتحدة، انخفضت الطاقة الاستيعابية لمستشفيات غزة إلى 1400 سرير بعد أن كانت 3500 سرير قبل الصراع، بينما يتزايد عدد المرضى.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد سوى مستشفى واحد يعمل في القطاع ولديه القدرة على علاج حالات الصدمة الحرجة أو إجراء عمليات جراحية معقدة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات صحفية، إن جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إلى جانب عدد من الأطباء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

 

إيقاف التنسيق مع الصحة العالمية في إخلاء الجرحى والأطباء

وحمّلت وزارة الصحة في غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأطباء المعتقلين وسلامتهم، معلنة وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية في موضوع إخلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية إلى حين تقديم تقرير يوضح ما حدث والإفراج عن المعتقلين.

وقال الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي في مشفى ناصر بخانيونس: إن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث وننتظر الإجراءات المناسبة والعاجلة من طرفهم لمعالجة ذلك.

وأشار إلى أنهم تبلغوا من الأمم المتحدة بوجود تنسيق عبر منظمة الصحة العالمية لإخلاء المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض لحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامه وتدميره وحرمان من فيه من الطعام والماء والدواء والكهرباء والأمن.

الاحتلال المستشفى الأندونيسي قصف انقطاع التيار الكهربائي حرب غزة

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