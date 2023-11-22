الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: 65 جثة لم نستطع نقلها من ساحة مستشفى الإندونيسى

مستشفى الإندونيسي
مستشفى الإندونيسي

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، عن تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوضع على المستوى الإنساني صعب جدًا، حيث لا تتوفر أي مقومات للحياة داخل القطاع.

وأضاف متحدث الصحة الفلسطينية في مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC": "آلاف الفلسطينيين نزحوا بالتزامن مع القصف الإسرائيلي للمنازل"، مؤكدًا أن ضربات القوات الإسرائيلية أبادت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة أُنهك بالكامل، حيث تم فرض حصار كامل على مجمع الشفاء الطبي الأكبر في فلسطين، بالإضافة إلى العبث في محتويات هذا المجمع وتدمير أجزاء كبيرة منه.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي ويطلق القذائف في كل مكان

كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد القيام بنفس المسلسل الذي قام به في مجمع الشفاء الطبي مع المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بعد الحملة الإعلامية القذرة التي قامت بها إسرائيل ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال الآن، يُحاصر مستشفى الإندونيسي ويطلق القذائف في كل مكان داخل المستشفى، متابعًا: "حتى اللحظة لدينا 65 جثة موجودة في ساحة مستشفى الإندونيسي لم نستطع نقلها والوصول إليها".

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