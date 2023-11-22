عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل استهداف المستشفى الإندونيسى بغزة (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، وذلك فضلًا عن مواصلة طيران الاحتلال في قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة.



وأكد "جبر"، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخيم جباليا أيضًا تعرض لعدد كبير من الغارات الإسرائيلية في الدقائق الماضية، والتي استهدف عدد من منازل المواطنين ومتتلكاتهم؛ وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين.

وواصل: "المناطق الشرقية بشكل عام لقطاع غزة، بدءً من بيت حانون شمالًا حتى رفح جنوبًا، تتعرض إلى قصف مدفعي من الآليات العسكرية المتمركزة على المناطق الشرقية من القطاع، وتقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين".