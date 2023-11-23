الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي أكد مجددًا على ثبات الموقف الداعم للأشقاء الفلسطينيين

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أشاد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر “تحيا مصر فلسطين”، مشيرا إلى أن الموقف المصري إزاء التعامل مع القضية الفلسطينية واضحا وصريحا ولا يقبل المزايدات.

وعلق "الكمار" في تصريحات له: “الرئيس حرص على إظهار قوة الموقف المصري وشجاعة تعامل الدولة مع الأزمة المتصاعدة في قطاع غزة”

ونوه إلى تأكيد الرئيس السيسي على صعوبة المنحني الخطير الذي تمر به الأزمة الفلسطينية في ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنسانى اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر بغرض الاستيلاء على الأرض.

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وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة، بلغت حوالى «12» ألف طن، نقلتهم «1300» شاحنة، منهم «8400» طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصرى، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالى المساعدات.

واختتم: “المساعدات لم تقف عن حد الإمدادات الطبية والغذائية، بل قامت الدولة المصرية بعدد من الجهود الأخرى تتمثل في تخصيص مطار العريش الدولى، لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، وآخرها الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين، في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام".

النائب مدحت الكمار مجلس النواب السيسي رئيس الجمهورية الموقف المصري القضية الفلسطينية

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