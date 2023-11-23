الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حماة الوطن: الرئيس السيسي أكد رفضه للمزايدة على موقف مصر تجاه فلسطين

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

قال كريم مصيلحي، الامين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بمؤتمر “تحيا مصر فلسطين”، بعثت رسائل حاسمة للعالم أن الموقف المصري لا يقبل المزايدة.

وأوضح مصيلحي، في تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته على المطالب المصرية وأبرزها الوقف الفورى لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات من جديد للوصول إلى سلام عادل وشامل، قائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الرئيس السيسي: الموقف المصري لا يقبل المزايدات 

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كريم مصيلحى: زيارة مدبولى لسيناء تحمل العديد من الرسائل

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ولفت “مصيلحي” إلى أن المساعدات العربية التي وصلت لقطاع غزة شكلت منها المساعدات المصرية حوالي 70٪، حيث تم إرسال حوالى "12" ألف طن، نقلتهم "1300" شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصرى، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وصندوق تحيا مصر.
 

السيسي تحيا مصر فلسطين القضية الفلسطينية المدنيين

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