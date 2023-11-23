حماة الوطن: الرئيس السيسي أكد رفضه للمزايدة على موقف مصر تجاه فلسطين

قال كريم مصيلحي، الامين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بمؤتمر “تحيا مصر فلسطين”، بعثت رسائل حاسمة للعالم أن الموقف المصري لا يقبل المزايدة.

وأوضح مصيلحي، في تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته على المطالب المصرية وأبرزها الوقف الفورى لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات من جديد للوصول إلى سلام عادل وشامل، قائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الرئيس السيسي: الموقف المصري لا يقبل المزايدات

ولفت “مصيلحي” إلى أن المساعدات العربية التي وصلت لقطاع غزة شكلت منها المساعدات المصرية حوالي 70٪، حيث تم إرسال حوالى "12" ألف طن، نقلتهم "1300" شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصرى، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وصندوق تحيا مصر.

