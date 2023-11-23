"حماة الوطن" يثنى على دور أمانة المرأة بإطلاقها مبادرة "دفا وعفا" لدعم أطفال غزة

شاركت أمانة المرأة بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتورة شذا حماد والدكتورة شيماء عبد الوهاب مساعد أمين الحزب، بمحافظة الدقهلية، في تقديم مساعدات إنسانية تحتوي على ملابس أطفال وشنط وأحذية وغيرها، ضمن قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي يقوم بها الحزب لدعم وحماية أطفال غزة من برد الشتاء، وفي إطار المبادرة التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية بالحزب (دفا وعفا)، من مدينة الأمل وتم تعميمها بكافة مراكز الأمل على مستوى أمانات الحزب بالجمهورية.

جاء ذلك بحضور النائبة الدكتورة ميرال الهريدي، أمين أمانة التعليم بالحزب وعضو مجلس النواب.

دور حماة الوطن الخدمي والمجتمعي

جاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والخدمي والإنساني لحزب حماة الوطن، وبناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، والنائب اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب اللواء طارق نصير أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم.

أهداف مبادرة دفا وعفا

وتهدف المبادرة إلى تصنيع عدد كبير من الملابس الشتوية والمستلزمات المدرسية، بمراكز الأمل لكل محافظة، بالتنسيق مع الأمانه المركزية، للوصول إلى مستحقيها من الأسر والأشقاء الأولى بالرعاية.

جهود أمانة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن المجتمعية والخدمية

وأثنى قيادات الحزب على دور المرأة البناء والإنساني والخدمي للمجتمع ككل، والتي تأتي في مقدمتها دعم المرأة المعيلة من خلال التدريب وتقديم مشروعات متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المجتمعية، وأيضًا المبادرات التي تبنتها أمانة المرأة لتقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي والإنساني من خلال التدريب على الحرف اليدوية والتطريز وغيرها.

يأتي هذا فيما سبق وأعلن حزب حماة الوطن تبرعه بمبلغ 10 مليون جنيه لصالح غزة.