حرب غزة.. استشهاد وإصابة 73 فلسطينيا في قصف استهدف مدرسة بمخيم جباليا

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، متسببة بمقتل 13 شخصا وإصابة 60 آخرين حتى اللحظة.

وقالت قناة "الأقصى" الفضائية: إن "الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين بعد قصفه مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا أسفرت عن استشهاد 13 شخص حتى اللحظة وإصابة 60 آخرين".

وتأتي المجزرة ضمن مجازر عدة أرتكبها الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية، في مختلف مناطق القطاع المحاصر على مدار 48 يومًا بحرًا وجوًا وبرًا.

كما تأتي قبل ساعات قليلة من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام الذي وافقت عليه إسرائيل وحماس؛ بعدما توصل المفاوضون إلى التفاصيل النهائية للاتفاق، الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيون لدى الاحتلال.

ومن المقرر أن يتم وقف إطلاق النار غدًا الجمعة في السابعة من صباح الجمعة، وإطلاق سراح الرهائن الأول في الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة، على أن تبدأ المساعدات في التحرك إلى القطاع عبر معبر رفح بمجرد بدء وقف إطلاق النار.

حصيلة المجازر الصهيونية

هذا، ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في المجازر الإسرائيلية إلى 14 ألفا و532، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، و 35 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألفا و384 مجزرة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد 25 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 64 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.