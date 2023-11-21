الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يستهدف منزلًا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

قصف منازل غزة
قصف منازل غزة

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حسبما أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

فيمت استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية في غزة لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 80 شهيدا بينهم أطفال ونساء، وعشرات الجرحى، وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة صباح اليوم، بعد سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على منازل المواطنين شمال القطاع، في ظل الحصار المفروض عليه، ومنع إدخال الإمدادات والوقود، وتدمير المستشفيات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مستشفيي الإندونيسي والعودة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

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