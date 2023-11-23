الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل اليونيسف بمصر: الأوضاع في غزة مروّعة.. و3 لترات مياه فقط يوميًا لكل شخص

د.جيرمي هوبكنز
د.جيرمي هوبكنز

قال د.جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر إن هناك أزمة مروعة نشهدها الآن في غزة، وحتى اليوم قتل أكثر من 5350 طفلا، وهو ثمن مروع وباهظ، منوها أنه تم الدفع بالأطفال في صراع لا ناقعة لهم فيه ولا جمل.

أضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون" مساء اليوم، أن ما نستطيع فعله تجاه أطفال غزة كخطوة أولى هامة هو وقف القتال الآن ووقف كافة الأعمال العدائية الان.

وتابع "هذا ما نريد فعله وكما قلت لدينا فريق من عشرات الأطقم في غزة وكنا متواجدين هناك في السابق ولدينا الكثير من المكاتب في غزة، وفريقنا يعمل في نفس الظروف السيئة التي نراها من أجل تقديم برامج لهؤلاء الأطفال"، موضحًا أن الظروف التي مر بها الأطفال في غزة سابقا كانت صعبة ولكنها الآن مروعة.

ولفت إلى أن نفس الظروف مثل عمليات القصف ونقص المياه وغياب البيئة الصحية هي نفس الظروف التي يمر بها فريق اليونيسف لتقديم برامجهم الآن.

أشار إلى أن أحد أهم المصادر الأساسية للحياة هي المياه، وفي كل الأحوال العادية يحصل الناس على حوالي 50 لتر يوميا لأعمال النظافة والغسيل والطهي وأيضًا الشرب، والآن يحصل كل شخص على أقل من 3 لترات من المياه يوميا، واليونيسيف تعمل على دعم وتشغيل أحد مصادر المياه القليلة المتبقية حاليا، والتي تعمل الآن وهي محطة تحلية مياه الشرب، ونحن نعمل على استمرار عمل المحطة باستخدام قطع الغيار المحدودة والمتاحة وبالوقود المحدود والمتاح وكذلك نقل المياه بالشاحنات في أنحاء غزة لخدمة حوالي مليون مواطن، نصفهم من الأطفال، ثم العمل على ضمان وصول مياه الشرب عبر الحدود كنوع من الطوارئ.

وأكد أنه فيما يتعلق بالأوضاع الصحية فقد شاهدنا المراكز الطبية والمستشفيات تتعرض لضغوط هائلة وتشهد المنظومة الصحية انهيار كامل، ولكن مازالت هناك بعض المستشفيات تعمل بجانب بعض المراكز الصحية، ومن الأهمية أن يستمر الأطفال في تلقي العلاج لإنقاذ أرواحهم، ولذلك نحن نعمل على ضمان استمرار العدد المحدود من المراكز الطبية، والمستشفيات والتي تقدم الخدمة للحصول على المستلزمات الطبية، والأجهزة والدواء وقدمنا امدادات طبية لحوالي 300 ألف شخص، والمياه مازالت مستمرة بشكل يومي.

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جيرمي هوبكنز منظمة اليونيسف في مصر غزة سارة حازم طه كل الزوايا اون

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