السيسى: هناك وسائل إعلام اتخذت من "معبر رفح" نقطة للإساءة لمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك مغالطات روّجت لها بعض وسائل الإعلام، بهدف الإساءة لمصر بشأن معبر رفح البري والادعاء بغلقه في وجه الأشقاء الفلسطينيين.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته باستاد القاهرة، مساء الخميس، خلال مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين”، أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا وأنها كانت تهم لإدخال قرابة 500 شاحنة يوميًا لقطاع غزة قبل أزمة 7 أكتوبر الماضي".

وأشار إلى أن هناك وسائل إعلام اتخذت من هذا الموضوع نقطة للإساة للدولة المصرية، مشددًا على أن معبر رفح لم يغلق أبدًا، لكن كانت هناك إجراءات أخرى من الجانب الآخر حتى يتم إدخال المساعدات للقطاع".

وأوضح أنه علي الرغم من كل الضغط والحصار الموجود، كانت مصر حريصة على رفض هذا الحصار بإجراءات وقواعد القانون الدولي:"معبر رفح لم ولن يغلق في وجه دخول المساعدات لقطاع غزة".