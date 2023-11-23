مدرب مازيمبي: سنلعب أمام بيراميدز من أجل الفوز وودعنا الدوري الأفريقي لهذا السبب

كشف لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي، سبب خروج فريقه من الدور الأول ببطولة الدوري الأفريقي على يد الترجي.

وودع مازيمبي بطولة الدوري الأفريقي من ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الترجي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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مدرب مازيمبي: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في دوري الأبطال

وقال مدرب مازيمبي في المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز " البطولة ضمت أفضل 8 أندية في القارة، وحرصت على منح الفرصة للعديد من اللاعبين خاصةً أن مسافات السفر كانت طويلة للغاية".

وأضاف " تمنيت إقامة البطولة في بلد واحد بها الإمكانيات والقدرة على تنظيم هذا الحدث ولا يوجد فريق منها مُشارك بالمسابقة".

وعن بداية دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ومواجهة بيراميدز، قال " نبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال بمواجهة صعبة خارج ملعبنا وفي مجموعة تضم صن داونز الذي حقق لقب الدوري الأفريقي مؤخرًا وبيراميدز وصيف الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري آخر نسختين".

وأضاف " دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الأهم داخل القارة والجميع يهتم بها بشكل كبير".

وشدد "لم نأت إلى مصر للدفاع أمام بيراميدز، وجئنا للعلب بأسلوبنا، ونعلم أن المنافس يمتلك قدرات هجومية كبيرة للغاية".

وكشف " هدفنا الوصول لأبعد نقطة في دوري أبطال أفريقيا لكن علينا التركيز أولا على تخطي دور المجموعات واستكمال المشوار نحو اللقب".

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي في السادسة مساء غدا الجمعة على ملعب الدفاع الجوي.

ويلعب بيراميدز ومازيمبي في المجموعة الأولى بجانب كلًا من نواذيبو وماميلودي صنداونز.

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