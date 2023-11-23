تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب شمال أسوان

يكثف رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، الجهود لكشف ملابسات على جثة ملقاة بمنطقة زراعية بمدينة كوم أمبو، عثر عليها عدد من المارة وبها طلق ناري.

تعود التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم امبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور علي جثة شاب بالقرب من منطقة زراعية بطريق قرية حجازة التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه بعد

انتقال رجال الأمن

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين جثة لشاب بها طلق ناري بعد المعاينة تم نقل الجثة للمشرحة، تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

ولفتت إلى أن فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف.