مواطنة: نعم للمقاطعة والشعب المصري أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية (فيديو)

قالت مواطنة مصرية إن ما يحدث في قطاع غزة أمر صعب للغاية ولا بد من وقفه بشكل نهائي والضغط على الكيان المحتل بكل الطرق حتى يعلن وقف إطلاق النار بشكل نهائي في فلسطين.

موطنة تدعم القضية الفلسطينية

وأكدت دعمها لحملات المقاطعة التي شنها العديد من المصريين كإحدى وسائل الضغط على الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن الشعب المصري أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية.

وأضافت أن موقف الرئيس السيسي عظيم في التصدي لمخطط التهجير لسيناء المصرية وذلك أمر يحافظ على القضية الفلسطينية بالمقام الأول.

السيسي يرحب باتفاقية الهدنة

ورحب الرئيس السيسي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وقال الرئيس السيسي، من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين".

أضاف السيسي: "أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".