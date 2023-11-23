المجازر مستمرة ..آخر أخبار قطاع غزة في اليوم 48 للعدوان الصهيوني

يترقب العالم موعد دخول اتفاق "الهدنة" الذي وافقت عليه حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد 48 يومًا على محرقة عاشها قطاع غزةالمحاصر، حيث تواصل قوات الاحتلال محرقتها الدامية في القطاع، بشن المزيد من الغارات والأحزمة النارية، مع توغلات برية من عدة محاور وسط مقاومة الفصائل الفلسطينية.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد نفذت طائرات الاحتلال الحربية موجة واسعة من الغارات في جميع أحياء قطاع غزة اليوم الخميس، شملت الآتي:

قصف منزل لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما تسبب في ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات.

تدمير منزلين لعائلتي مطر وياسين في مخيم النصيرات وسط غزة.

قصق منزل لعائلة أبو عبيد بحي الشيخ رضوان شمال غزة، ما تسبب في ارتقاء 10 شهداء وعشرات الجرحى.

قصف منزلا لعائلة العويطي في منطقة معن بخانيونس، ما تسبب في ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرون، بينهما صحفيين كانوا يغطون الحدث.

شن 4 غارات على السطر الغربي في خانيونس.

قصف منزلا في منطقة الشعوت برفح جنوبي قطاع غزة، ما تسبب في ارتقاء 6 شهداء بينهم 3 أطفال.

قصف منزلاً قرب مفترق خربة العدس في رفح، ومنزلا لعائلة أبوريدة للمرة الثالثة بعد تدميره قبل أيام في بلدة خزاعة شرق خانيونس، ما أدى إلى عدد من الإصابات.

شن غارات على 3 مساجد في بلدة خزاعة وهي صلاح الدين والرضوان وعبد المالك أبو رجيلة، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

قصف منزلا لعائلة برهوم في حي البراهمة برفح ووصول عدد من الإصابات لمستشفى الكويت.

قصف منزلا لعائلة الطويل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط إصابات.

اعتقال مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية في غزة

قصف منزلا من 3 طوابق لعائلة أبو مسامح في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا أكثر من نصفهم من نساء وأطفال، وأصيب آخرون ولا يزال يجري البحث عن مفقودين في المنطقة التي تعرضت فيها عدة منازل للتدمير.

قصف منزلاً لعائلة الكرد في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

قصف مبنى بلدية القرارة شمال شرقي خانيونس.

قصف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قصف منزل المصور الصحفي محمد عياش بالنصيرات وسط القطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده وعدد من أفراد عائلته، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان إلى 65 شهيدًا وشهيدة.

قصق منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمالي غزة، استشهد وأصيب خلاله العشرات.

قصف مبنى الجمعية الخيرية خلف مشفى الكويت في رفح.

استمرار حصار المستشفى العامل الوحيد في شمال القطاع

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار المستشفى الإندونسي شمال قطاع غزة، وتستهدف كل ما يتحرك في محيطه.

وقال مصدر طبي، إن نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل المستشفى، وأن هناك 65 جثة ما زالت في المستشفى، ولم يتم التمكن من دفنها حتى اللحظة.

وأضاف: أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أبراجا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية تضطر إلى نقل ما بين 6-7 جرحى في كل سيارة إسعاف خلال عمليات الإجلاء، في ظل قصف متواصل يتعرض له المستشفى من كل الجهات.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية بأن 180 مريضا ما زالوا عالقين في مجمع الشفاء الطبي، وهم بحاجة إلى رعاية طبية، يقدمها إليهم ثلاثة أطباء و4 ممرضين فقط.

توسع التوغل البري

وعلى الأرض، تواصل قوات الاحتلال توغلها البري في العديد من محاور قطاع غزة، خاصة محافظة شمال غزة ومدينة غزة، وتجابه بمقاومة من الفصائل الفلسطينية، حيث تمكنت كتائب القسام من تدمير أكثر من 250 آلية عسكرية بين تدمير كلي وجزئي.

وفيما سمعت أصوات قصف وإطلاق نار كثيف شرق خانيونس، تضاربت الأنباء حول حدوث محاولة توغل إسرائيلي وتصدي المقاومة له.

كما سمعت أصوات الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال شرقي المغازي ودير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع شن طيرات الاحتلال عدة غارات على المحافظة الوسطى.

حصيلة المجازر الصهيونية

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في المجازر الإسرائيلية إلى 14 ألفا و532، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، و 35 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألفا و384 مجزرة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد 25 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 64 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتم وقف إطلاق النار غدًا الجمعة في السابعة من صباح الجمعة، وإطلاق سراح الرهائن الأول في الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة، على أن تبدأ المساعدات في التحرك إلى القطاع عبر معبر رفح بمجرد بدء وقف إطلاق النار.