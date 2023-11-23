جامعة بنى سويف تكرم طارق سعدة نقيب الإعلاميين فى مؤتمرها العلمى الثانى

كرمت جامعة بني سويف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لدوره فى ضبط المشهد الإعلامي وتقديم كل أوجه الدعم لطلاب الجامعات المصرية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العلمي الثاني الذي نظمتة كلية الإعلام، والذي جاء تحت عنوان "الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الجديدة".

وأعرب نقيب الإعلاميين عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا: هذا التكريم عزيز على قلبي لأنه يأتي من جامعه تعد إحدى المنارات العلمية والثقافية والفكرية في صعيد مصر.

حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تسهم بشكل كبير في تنمية المجتمع الصعيدي بجانب مؤسسات الدولة المعنية.

وذلك من خلال وضع خطط مستقبلية تنموية لأهل بني سويف والمحافظات المجاورة إضافة إلى دورها التعليمي والتنويري.

وأثناء كلمته فى الحلقة النقاشية الأولى أكد طارق سعدة أنه سعيد بمشاركة كوكبة من أساتذة الجامعات المصرية وطلاب وطالبات جامعة بني سويف من خلال الحوار المفتوح الذي حمل عنوان "دور الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الجديدة" في ظل التطور التكنولوجي.

وفي النهاية أثنى نقيب الاعلاميين على طلاب جامعة بني سويف والجامعات المصرية والسادة أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا المؤتمر وأثروه بحضورهم وأبحاثهم وأسئلتهم البناءة حيث أظهروا الجوانب المضيئة في وطننا الغالي مصر.