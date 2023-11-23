لمدة يومين.. غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر لاختبار الأحمال

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق كلي لـ محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي"، تحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين من الواحدة صباحًا حتى السادسة صباحا.

وتقوم الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

ويستلزم الأمر إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومان علي النحو التالي:

- يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتداء من الساعة الواحدة صباحا حتي الساعة السادسة صباحا.

- يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتداء من الساعة الواحدة صباحا حتي الساعة السادسة صباحا.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.