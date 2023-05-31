محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير أسفل محور الفريق كمال عامر

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وشمال الجيزة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وسير العمل بالمواقع الجارى تطويرها وكذا المواقف وساحات الانتظار المستحدثة.

وخلال مروره بتقاطع المحور مع الطريق الدائرى نطاق حى شمال الجيزة وجه المحافظ مسئولى النظافة بالحى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتج أعمال التطوير أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات أسفل وبمحيط المحور وبدء مخططات التطوير المقرر تنفيذها فور انتهاء الأعمال بكل قطاع لمنع ممارسة أى أنشطة عشوائية للحفاظ على المظهر الحضارى للأعمال، على أن تشمل المخططات توفير مواقف وساحات انتظار لمنع الانتظار العشوائى بمحيطها وإقامة أنشطة تجارية لخدمة المترددين عليها.

وبنطاق حى العجوزة تابع المحافظ سير العمل بالمواقف وساحات الانتظار المستحدثة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء، مشدداً على رئيس الحى بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بسلم المشاة أعلى مزلقان أرض اللواء والمنطقة التجارية المقامة أسفله والتى من المقررة أن توفر منفذا حضاريا للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لتسهيل حركة المرور.

كان قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لسوق السمك الحضارى بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة تابع خلالها حركة البيع والشراء بالسوق والذى أٌفتتح مؤخراً كنافذة حضارية لتجارة الأسماك بمحافظة الجيزة.

وخلال الجولة استمع المحافظ لآراء الباعة والجمهور من المستهلكين للوقوف على حجم الاستفادة التى حققتها أعمال التطوير، مؤكداً على الباعة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالعرض والبيع للحفاظ على المظهر الحضارى ولتسهيل أعمال البيع والشراء بمختلف الباكيات.

وللحفاظ على مستوى نظافة السوق طوال اليوم شدد المحافظ على الدفع بورديات نظافة إضافية لرفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكمها للإستعداد الدائم لاستقبال المترددين على السوق.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير الجارية بسوق ربيع الجيزى والذى من المقرر أن يضم مركز خدمة للسيارات ومطبعة ورق بعد إزالة السوق القديم لتحسين الصورة البصرية ومواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها كافة قطاعات المحافظة.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته