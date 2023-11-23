الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كيف تخطت الفنانة هنا الزاهد أزمة انفصالها عن أحمد فهمي؟

هنا الزاهد
هنا الزاهد

منذ عدة أيام مضت، والجمهور يتحدث عن انفصال الفنانة هنا الزاهد وزوجها السابق الفنان أحمد فهمي، خاصًة بسبب قصة الحب التي جمعت بين الثنائي، منذ 4 سنوات، وظهورهما سويًا من خلال اللقاءات والأعمال الفنية التي جمعت بينهما.

الجمهور يتساءل عن الطريقة التي تخطت بها الفنانة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي جمع بينهما الحب ليكون هو زوجها وحبها الأول في الحياة، خاصًة أنها منذ إعلانها خبر انفصالها واختفت تمامًا عن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن الفنانة هنا شغلّت حياتها ووقتها بأعمالها الفنية للتخلص من الاكتئاب الذي أصابها بعد الانفصال عن زوجها أحمد فهمي الذي ربطته به قصة حب كبيرة، وانتهت الزاهد  اليوم من تصوير فيلمها السينمائي الذي سيجمع بينها وبين الفنان هشام ماجد، وحمل اسم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

وانتهت الفنانة هنا الزاهد من مسلسلها الجديد "فاصل إجباري"، بعد نجاح مسلسلها الأخير "سيب وأنا أسيب"، الذي حصد الكثير من المشاهدات وتصدرت طوّال فترة عرضه منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحاليًا تقرأ الفنانة هنا الزاهد عدد من الأعمال الفنية لتفاضل بينهما لتخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024 ضمن مسلسلات رمضان 2024، وحتى الآن لم تستقر علي أي عمل فني جديد.

 

مسلسل إقامة جبرية

تجتمع الفنانة هنا الزاهد والفنانة صابرين، للمرة الأولى في مسلسل إقامة جبرية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويتكون العمل من 10 حلقات، تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وستجسد الزاهد  شخصية جديدة عليها ضمن أحداث المسلسل وأنها ستطلب الطلاق من زوجها بسبب شده الغيرة، وستعرض هذه المشاهد بطريقة الفلاش باك.

وروجت الفنانة صابرين، لمسلسلها الجديد إقامة جبرية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ حيث نشرت البوستر الدعائي للمسلسل والذي ظهرت خلاله رفقة الفنانة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، وعلقت قائلة: قريبًا. 

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