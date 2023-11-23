طفرة كبيرة.. الحكومة تكشف موقف المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب وزير الإسكان.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية، لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية من جانب مختلف قطاعات وزارة الإسكان، تلك المشروعات التي يكون لها مردود إيجابي على مختلف نواحي الحياة للمواطن المصري.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، عرضه بالإشارة إلى الموقف التنفيذي للوحدات السكنية، الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مستوى المدن الجديدة بأنحاء الجمهورية، موضحًا أن اجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن وصل إلى 648 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 219 ألف وحدة، ومن المخطط تنفيذ 130 ألف وحدة، فضلًا عن أنه جار طرح 3000 وحدة سكنية أخري.

وتطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى موقف التعامل مع ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، على مدي 17 إعلانًا منذ 1/6/2014 للحصول على هذه الوحدات السكنية، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وصل إلى نحو 1.6 مليون مواطن، وأن عدد الوحدات التي تم تخصيصها وصل إلى نحو 556 ألف وحدة سكنية، مضيفًا في هذا الصدد أن عدد المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري وصل إلى أكثر من 540 ألف مستفيد، بحجم تمويل تخطي 64 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا، و8 شركات، فيما وصل حجم الدعم النقدي للمواطنين المستفيدين إلى 8.9 مليار جنيه.

وتناول وزير الإسكان جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وما تم تحريره من محاضر لمخالفات في هذا الشأن، وما تم التصالح فيه وقبول التظلمات بخصوصه.

وانتقل الدكتور عاصم الجزار، في عرضه، إلى موقف مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، ومعدلات تنفيذه، موضحًا أن هذا المشروع يتضمن إقامة 79 عمارة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية على مساحة 95 فدانًا للمشروع ككل، هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه المشروع من مبني إداري تجاري ترفيهي، وفندق، واماكن لانتظار السيارات، مستعرضًا مجموعة من الصور لواقع المشروع الآن، وما تم فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات السكنية، وكذا موقف تنسيق الموقع والمرافق والشبكات به، مشيرًا إلى أنه من المقرر قريبًا الانتهاء من كامل المشروع.

ولفت وزير الإسكان إلى ما تم حجزه من وحدات في إطار المرحلة الأولي من خطة البيع المستهدفة لوحدات مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، منوهًا كذلك إلى الموقف التنفيذي للمبني الإداري التجاري.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين، ونسب تنفيذه حتى الآن، مستعرضًا عددًا من الصور التي ترصد حجم ما تم من أعمال تطوير بعدد من المناطق بمكونات المشروع، ومنها البلدة التراثية، ومنطقة الزيتونة السكنية، ومركز الزوار، ووادي الدير، وساحة ومبني السلام، وامتداد النزل البيئي الجديد، والفندق الجبلي، والبازارات السياحية، والمجمع الفندقي بالزيتونة، والمجمع الحكومي الجديد، وتطوير منطقة إسكان البدو، وكذا ما تم من أعمال تنسيق الموقع والاضاءة والزراعات للمشروع ككل.

وتناول وزير الإسكان خلال العرض أهم انجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطته لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسين مستوى النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة.

ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن اجمالي المشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتي الآن وصلت إلى 2230 مشروعًا، منها 554 مشروعات في قطاع مياه الشرب، ساهمت في اتاحة طاقات مضافة بقيمة 13.4 مليون م3/يوم، وباقي المشروعات في قطاع الصرف الصحي ساهمت في اتاحة طاقات إضافية بقيمة 12.5 مليون م3/يوم، منوهًا إلى أن ذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تناول الوزير نسب تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية، موضحًا أنها ارتفعت إلى 98.7% في عام 2023، مقارنة بـ 97% عام 2014، هذا إلى جانب جهود تحسين كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع.

ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى جهود التوسع في إقامة محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، موضحًا أن عدد المحطات المنفذة في هذا المجال وصلت إلى 99 محطة تحلية بطاقة 1.21 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 11 محطة أخري، ليصل العدد إلى 110 محطات تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم، وذلك مقارنة بـ 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014.

وعن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أوضح وزير الإسكان أنها ارتفعت لتسجل 67% عام 2023، مقارنة بـ 50% عام 2014، منوهًا في هذا الصدد إلى جهود التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والعمل على تحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة.

كما استعرض الوزير، خلال العرض، موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا جهود معالجة مياه المصارف الزراعية بغرض إعادة استخدامها.

وتابع الاجتماع، موقف المشروعات المنفذة بعدد من المدن الجديدة، منها مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع، حيث أشار وزير الإسكان إلى ما يتم تنفيذه من وحدات سكنية بالمدينة بمختلف مناطقها، وكذا موقف توفير المرافق والخدمات المختلفة، تعليمية، وصحية، واجتماعية، وتجارية وغيرها من الخدمات تلبية لاحتياجات ومتطلبات قاطني المدينة، مشيرًا إلى أن المدينة بدأت تجذب عددًا من كبار المطورين العقاريين الذين تقدموا للحصول على أراض بها.

كما تناول الاجتماع موقف مشروع صواري، باعتباره أحد مشروعات مدن الجيل الرابع أيضًا، الذي يمتد على مساحة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ حوالي 120 فدانا، حيث أوضح وزير الإسكان أن الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى تتضمن أعمال تنفيذ عدد 64 برجا سكنيا تشمل 3068 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال 2024، لافتا إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تنفيذ كومباوند سكني فيلات بعدد 310 فيلات سكنية شاملة أعمال المرافق والطرق، كما تشمل الخطة أعمال تنفيذ المرافق من شبكات طرق، ومياه، وصرف الصحي، وأمطار، وري، إضافة إلى أعمال التغذية بالكهرباء.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح موقف إجمالي المساحات المخصصة للأنشطة بالمدينة، والموقف التنفيذي لأعمال تنسيق الموقع للأبراج الشاطئية، وكذا أعمال ممشى الأبراج والكمبوند السكني، ونسب إنجاز أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية لتلك الأبراج، والتشطيبات المعمارية داخل الوحدات السكنية، وأعمال الكهروميكانيك داخل الطرقات السكنية.

كما تناول الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لأبراج المنطقة الجنوبية (منطقة المال والأعمال) التي تأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة، مستعرضًا نسب التنفيذ الإجمالية، وتاريخ الانتهاء المتوقع للأعمال، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المدينة التراثية، ونسب التنفيذ لمرحلتيها، وأيضًا الموقف التنفيذي لعمارات الداون تاون، وأعمال التشطيبات الداخلية للعمارات ضمن المرحلة الثانية، وموقف مشروع الحي اللاتيني، وأعماله التنفيذية، وفي الإطار ذاته، تم استعراض موقف الأعمال التنفيذية لكمبوند مزارين، ومستهدفات المشروع.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمرحلتيها، وأعمال تنسيق الموقع العام، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بالعلمين الجديدة، وإجمالي ما تم تخصيصه من الإسكان المتميز وسكن مصر داخل المدينة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق، وكذا مشروعات الطرق والكباري، وأعمال تنسيق الموقع للطرق والميادين.

وعن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، استعرض وزير الإسكان، موقف مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، لافتا إلى المخطط العام لتطويرها والمقترحات التصميمية لمختلف مكونات مشروع التطوير، والبرنامج الزمني للأعمال المتبقية للانتهاء من هذا المشروع، مستعرضًا مجموعة من الصور لما تم من أعمال وما هو جار تنفيذه.

وتطرق الاجتماع إلى موقف مشروع تطوير جزيرة الوراق، وما تم توفيره من وحدات السكن البديل المخصص لأهالي جزيرة الوراق بالمدن الجديدة، وكذا الأراضي السكنية البديلة المخصصة لهم بمدن 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، كما تم تناول موقف المناطق ذات الأولوية، وأعمال المرافق بالمرحلة العاجلة.

وتناول الوزير موقف مشروع تطوير منطقة زهور مايو، مستعرضًا مجموعة من الصور التي ترصد ما تم من أعمال لتطوير هذه المنطقة، وما تتضمنه المنطقة المطورة من عمارات سكنية ومركز طبي وتجاري، ومدرسة للتعليم الأساسي، مشيرًا إلى ما تم من إجراءات لتسليم وتحديد المستحقين للحظائر التي تم اقامتها بالمنطقة، مؤكدًا سعادة الأهالي بعد تسلمهم وحداتهم البديلة بهذا المشروع.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنطقة المال والأعمال CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبينًا الموقف الخاص بالأبراج الإدارية، والأبراج الفندقية، والأبراج السكنية، وكذا موقف أعمال البوديوم للبرج الأيقوني، وأعمال التشطيبات الداخلية له، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية ونماذج للأعمال والتشطيبات الداخلية، وكذا موقف الأبراج الهلالية، ونماذج لتأثيث الغرف الفندقية.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الداخلية والخارجية والمرافق بالحي السكني الخامس R5، وأعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للعمارات وكذا أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للفيلات، وكذا الموقف التنفيذي للأعمال بالحي السكني الثالث R3، وموقف بيع الفيلات والتاون هاوس، وعمارات الإسكان المختلط، ولفت وزير الإسكان إلى ما تم الانتهاء منه من خدمات بالحي السكني الثالث (مدارس، سوق تجاري، البريد، المركز النموذجي لخدمات الأحوال المدنية)، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحاور الرئيسية والميادين، وكذا مشروعات أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية ( محور بن زايد الجنوبي، محور التسعين الجنوبي، طريق 4، محور التسعين الشمالي، الممشى الجانبي لطريق2، ميدان الكاتدرائية، ميدان الأمل، ميدان الهرم)، فضلا عن أعمال المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة ( خطوط المياه العكرة، محطة المعالجة، مصادر المياه الحالية، خطوط الصرف الرئيسية، خطوط الري الرئيسية، مرافق شرق الطريق الإقليمي، مرافق غرب الطريق الإقليمي).

كما تابع الاجتماع الموقف التنفيذي للنهر الأخضر، ونسب التنفيذ الإجمالية بقطاعاته، وأعمال تنسيق عدد من المواقع والزراعات، ومن ذلك موقف حديقة القوارب، وواحة الرفاهية، ومباني الخدمات، وكذا أعمال تنسيق الموقع للحديقة الإسلامية، ومناطق اللاند سكيب الصحراوي، وأيضًا أعمال تنسيق الموقع لحديقة الفنون، ولساحة الاحتفالات، ولمنطقة السينما الصيفي، والأعمال التنفيذية لمباني الحديقة التراثية، وأعمال تنسيق الموقع لحديقة الفراشات، بالإضافة إلى الأعمال التنفيذية لبحيرة الفنون والمناطق المحيطة بها، والأعمال التنفيذية لمنطقة الملاعب الرياضية، والأعمال التنفيذية للحديقة التعليمية.

