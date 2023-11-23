الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعلام فلسطين تكسو ستاد القاهرة استعدادًا لانطلاق مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"

مؤتمر تحيا مصر بستاد
مؤتمر تحيا مصر بستاد القاهرة الدولي

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين  على ستاد القاهرة الدولي حاملين أعلام فلسطين، للمشاركة في مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين” تضامنًا مع القضية الفلسطينية ومدينة غزة  التي تتعرض لاعتداء غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط أكثر من 12 ألف شهيد.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له، أمس، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

مؤتمر تحيا مصر
مؤتمر تحيا مصر
مؤتمر تحيا مصر
مؤتمر تحيا مصر
مؤتمر تحيا مصر
مؤتمر تحيا مصر
السيسي فلسطين مؤتمر تحيا مصر وفلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلام

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