الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد المواطنين إلى ستاد القاهرة للمشاركة بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين" (صور)

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على استاد القاهرة

توافد آلاف المواطنين إلى ستاد القاهرة الدولي لحضور مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي.

يأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة له أمس عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد "السيسي" استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

توافد المواطنين على استاد القاهرة
توافد المواطنين على استاد القاهرة
توافد المواطنين على استاد القاهرة
توافد المواطنين على استاد القاهرة
توافد المواطنين على استاد القاهرة
توافد المواطنين على استاد القاهرة
تحيا مصر السيسي الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتم

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