وزيرة الثقافة ناعية يعقوب الشارونى: ترك أثرًا فى وجدان كل مصرى وعربى

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، الذي غادر دنيانا قبل قليل، عن عمر ناهز الثانية والتسعين، مؤكدة أنه أحد أبرز رواد أدب الطفل.

نيفين الكيلاني: يعقوب الشاروني أحد أبرز رواد أدب الطفل

وقالت وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني: "فقد أدب الطفل في الوطن العربي أحد أبرز رواده، كاتبًا مبدعًا أثرى المكتبة العربية بالمئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، ليرحل تاركًا أثرًا سيبقى حاضرًا في وجدان كل مصري وعربي من خلال كتاباته الفريدة".

وقدمت وزيرة الثقافة العزاء لأسرة يعقوب الشاروني وأصدقائه ومحبيه، ‏داعية الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان‎.‎

يُذكر أن اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كانت قد اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

ولد يعقوب إسحق قليني الشاروني، أو يعقوب الشاروني، وهو الاسم الذي عُرف به ووقعت به أعماله، في 10 فبراير سنة 1931م، بالقاهرة، حيث درس القانون وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952م، وحصل عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

كتب يعقوب الشاروني مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م، كما عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، وكان مديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، وأستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.

يشار إلى أن الكاتبة هالة الشاروني، ابنة كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، كانت قد أعلنت عن موعد ومكان عزاء والدها يعقوب الشاروني، عبر حسابها الشخصي بالفيسبوك، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة من المقرر أن تقام في الثانية عشرة ظهر يوم السبت 25 نوفمبر، في رحاب كنيسة الشهيد مارجرجس بمطرانية الجيزة.