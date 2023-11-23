اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني يوم السبت المقبل، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الحهاز الفنى للفريق الأول بقياده السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا لمباراة ميدياما الغاني، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، قبل انطلاق مران الفريق، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني بعد غد السبت.

تشهد المحاضرة الفنية دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس قبل مواجهة الفريقين.

كما ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها بعد انتهاء معسكر المنتخب المصري الأخير.

وتضم قائمة الدوليين كلا من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم بجانب الثنائي المحترف المالي أليوديانج والجنوب افريقي بيرسي تاو بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم.

طاهر وسليم يواصلان التأهيل.. وأشعة جديدة لـ«معلول»

وكان طاهر محمد طاهر ورضا سليم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاضا تدريبات منفردة ‏قبل انطلاق المباراة الودية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام طاهر وسليم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

ويجري علي معلول، لاعب الفريق، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وخاض الفريق مباراة ودية على ملعب التتش جمعت بين لاعبي الفريق، مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما.