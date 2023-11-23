سقوط 5 عناصر إجرامية لتجارة المخدرات في السلام وعين شمس
تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء عمرو إبراهيم مدير المباحث، من ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (1،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس- كمية لمخدرى "الهيروين، البودر"- عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة- 2 سلاح أبيض- 2 ميزان حساس).
وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين- 2 ميزان حساس- دراجة نارية "بدون لوحات").
وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.