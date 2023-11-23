القبض على مديري شركة بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مديري شركة توريدات عمومية بالقاهرة لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديري شركة توريدات عمومية- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 12 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.