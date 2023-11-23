13 % زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال 2022

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء إلى 5.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5 مليارات دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت بنسبتها 13%.



ارتفاع الصادرات المصرية لدول الساحل

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة إجمالي الصادرات الى دول الساحل والصحراء بلغت 4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.8 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيــا: بلغـت قيمــة الصــادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 25.7 % من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغــت قيمـة الصـادرات (929 مليون دولار) بنسبه 19.6% من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغــت قيمــة الصــادرات (822 مليون دولار) بنسبه 17.4 % من إجمالي التكتل.

4- كينيا:بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل.

5- تونس: بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1. ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (495 مليون دولار) بنسبة 27.6 %من اجمالي أهم السلع.

2. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (446 مليون دولار) بنسبة 24.9 % من اجمالي أهم السلع.

3. أسمدة بلغت قيمة الصادرات (375 مليون دولار) بنسبة 20.9% من اجمالي أهم السلع.

نمو قيمة واردات مصر

كما أشار جهاز الإحصاء، إلى أن قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء بلغت 1144 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1092مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8 %.



وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- السودان: بلغــت قيمـة الــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 44.1% من إجمالي التكتـل.

2- كينيا:بلغــت قيمـــة الـواردات (308 مليون دولار) بنسبه 26.9% من إجمالي التكتل.

3- ليبيـا: بلغــت قيمـــة الــــواردات (89 مليون دولار) بنسبه 7.8 % من إجمالي التكتل.

4- تونس: بلغت قيمة الواردات (72 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل.

5- بنين: بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبه 4.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1. بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات (281 مليون دولار) بنسبة 31.5 % من إجمالي أهم السلع.

2. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات (206مليون دولار ) بنسبة 23.1 % من إجمالي أهم السلع.

3. قطن بلغت قيمة الواردات (199 مليون دولار) بنسبة 22.3% من إجمالي أهم السلع.