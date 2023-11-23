الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

13 % زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء إلى 5.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5 مليارات دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت بنسبتها 13%.
 

txt

الإحصاء: 31% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل خلال 2022

ارتفاع الصادرات المصرية لدول الساحل

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة إجمالي الصادرات الى دول الساحل والصحراء بلغت 4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 15.8 %. 
وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
1- ليبيــا: بلغـت قيمــة الصــادرات  (1215 مليون دولار) بنسبه 25.7 % من إجمالي التكتل.
2- السودان: بلغــت قيمـة الصـادرات (929 مليون دولار) بنسبه 19.6% من إجمالي التكتل.
3- المغرب: بلغــت قيمــة الصــادرات   (822 مليون دولار) بنسبه  17.4 % من إجمالي التكتل.
4- كينيا:بلغت قيمة الصادرات  (356 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل.
5- تونس: بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
1. ملح وأحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (495  مليون دولار) بنسبة 27.6 %من اجمالي أهم السلع.
2. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (446 مليون دولار) بنسبة 24.9 % من اجمالي أهم السلع.
3. أسمدة بلغت قيمة الصادرات (375 مليون دولار) بنسبة 20.9% من اجمالي أهم السلع.

نمو قيمة واردات مصر

كما أشار جهاز الإحصاء، إلى أن قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء بلغت 1144 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل 1092مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 4.8 %.
 

"الإحصاء": 24% زيادة فى التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا خلال 2022

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
1- السودان: بلغــت قيمـة الــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 44.1% من إجمالي التكتـل.
2- كينيا:بلغــت قيمـــة الـواردات  (308 مليون دولار) بنسبه 26.9% من إجمالي التكتل.
3- ليبيـا: بلغــت قيمـــة الــــواردات  (89 مليون دولار) بنسبه 7.8 % من إجمالي التكتل.
4- تونس:  بلغت قيمة الواردات   (72  مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل.
5- بنين: بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبه 4.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
1. بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات (281 مليون دولار) بنسبة 31.5 % من إجمالي أهم السلع.
2. حيوانات  حية بلغت قيمة الواردات (206مليون دولار ) بنسبة 23.1 % من إجمالي أهم السلع.
3. قطن بلغت قيمة الواردات (199 مليون دولار) بنسبة 22.3% من إجمالي أهم السلع.

جهاز الإحصاء صادرات صادرات مصر واردات دول الساحل والصحراء

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: الفلسطينيون يتعرضون لعقاب جماعى وضغوط عنيفة للتهجير القسرى

حكاية تسع سنوات

كاتب صحفي: يكفينا استقرار مصر في الوقت الذي تتزعزع فيه خرائط العالم

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

مختصون من "الطرق والكبارى" يشرفون على رفع كوبرى مشاة أحمد عرابى

مالك السيارة المتسببة في حادث كوبري أحمد عرابي يرشد عن منزل السائق

رحيل رائد أدب الأطفال يعقوب الشارونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء