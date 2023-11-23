القاهرة الإخبارية: وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا يفيد بوصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

مصير المواطنين العالقين فى شمال سيناء

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، اليوم الخميس، عن أنه بإمكان المواطنين العالقين في شمال سيناء العودة إلى قطاع غزة غدًا الجمعة.

وأفادت سفارة فلسطين، في بيانٍ صحفي، بأن السلطات المصرية أكدت أنه سيتم السماح أيضًا بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية اعتبارًا من يوم السبت المقبل.