القبض على مهندس زراعى بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه من منصبه

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندس زراعي بالشرقية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع نتج عنها ثروة مالية بلغت 6 ملايين جنيه.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مهندس زراعى- مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات- وشراء السيارات). وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المتهم بـ6 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.