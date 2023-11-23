الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مهندس زراعى بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه من منصبه

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

ألقت مباحث  الأموال العامة القبض على مهندس زراعي بالشرقية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع نتج عنها ثروة مالية بلغت 6 ملايين جنيه.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مهندس زراعى- مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات- وشراء السيارات). وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المتهم بـ6 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مباحث الأموال العامة مهندس زراع كسب غير مشروع جرائم الأموال العامة

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