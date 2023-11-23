الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه سوهاج" يتفقد المحطات بمركز اخميم للتأكد من تطبيق أنظمة التشغيل

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـسوهاج والعضو المنتدب، فى جولة مسائية محطة مياه الاحايوة شرق، ومحطة مياه العيساوية شرق، ومحطة مياه الاحايوة المدمجة، ومحطة رفع صرف صحى الخلوة، ومحطة رفع صرف صحي الري بمركز أخميم.

التشديد على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية


وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة.

وكذلك الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

التأكد من إجراء الصيانة الدورية والوقائية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل

كما تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه نيدة السطحية المرشحة بمركز أخيم  للتأكد من إجراء الصيانة الدورية والوقائية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة .

وكذلك للاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الإلتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.


كما تم تفقد مجمع الورش والذى يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف واصلاح جميع انواع المحركات وورشة اصلاح المحابس والتى يتم بها اصلاح وصيانة جميع انواع المحابس وورشة اصلاح الطلمبات والتى تقوم باصلاح وصيانة جميع انواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس وجميع الاعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة الاعمال بأعلى جودة وأسرع وقت لدخول تلك المعدات  الخدمة مع الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب مياه العيساوية ومحطة رفع صرف

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