الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البحث العلمي: 75 باحثة مصرية تشارك في برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية"

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

 اختتمت فعاليات برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية للباحثات المصريات " والذي أقيم  تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ونظم البرنامج التدريبي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، وجاء البرنامج تماشيًا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2023 تحت عنوان " النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع".


وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم أنه قد تقدم للمشاركة في هذا البرنامج 500 باحثة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية وتم اختيار 75 باحثة ممن لديهن منتجات ناتجة عن المشروعات البحثية وذات مردود اقتصادي في الأسواق، ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء مهارات الملكية الفكرية لدى الباحثات المصريات وتشجيعهن على الابتكار الفعال لإحداث التنوع بين الجنسين في مصر. حيث إنه يلقي الضوء على فروع الملكية الفكرية المختلفة ويناقشها من عدة جوانب مع التركيز على الجوانب العملية ويتيح فرصة كبيرة للمشاركات لطرح الأسئلة وتبادل المناقشات. 

هذا بالإضافة إلى أن البرنامج أيضًا يوفر فرصة لمجموعة يتم اختيارها من الباحثات للحصول على الدعم المعرفي الذي سوف يقدمه خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية لمساعدة الباحثات لحماية مخرجات مشروعاتهم البحثية بأنظمة الملكية الفكرية المختلفة وكيفية الاستفادة منها.

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وفي سياق آخر أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، و9 مراكز في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير والابتكار، كما قفزت 35 مركزا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني.

واستعرض وزير التعليم العالي، التقرير، الذي رفعه إليه نائب الوزير لشئون البحث العلمي الدكتور ياسر رفعت، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، حول إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023، الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في قمة المعرفة، والتي تُجرى فعالياتها بدبي خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري، ليصدر المؤشر مسجلًا 133 دولة حول العالم.

 

 

المشروعات البحثية والمراكز البحثية البرنامج التدريبي للملكية الفكرية الابتكار والابداع

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