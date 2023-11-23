الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهور لافتات الدعاية للدكتور عبد السند يمامة فى شوارع مدينة الفيوم

ظهور لافتات الدعاية
ظهور لافتات الدعاية للدكتور عبد السند يمامة فى شوارع مدينة ا

قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الفيوم،  بنشر لافتات الدعاية الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية ورمزه "النخلة" فى شوارع مدينة الفيوم ومركزي ابشواي وطامية.

 وذلك بإشراف الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة للحزب بالفيوم وعضو الهيئة العليا وإبراهيم عبد الباقي صالح السكرتير العام للحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا.

 

لافتات دعاية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة فى ميدان السواقي


تم نشر لافتات الدعاية الانتخابية لمرشح الوفد فى انتخابات الرئاسة فى شوارع مدينة الفيوم وميدان السواقى. 

وقامت لجنة الحزب فى مركز طاميه برئاسة الدكتور ربيع السيسى رئيس لجنة الوفد بالمركز ومحمد بحيرى السكرتير العام للجنة بنشر لافتات الدعاية فى الشوارع الرئيسية فى مدينة طاميه

كما قامت لجنة الوفد فى مركز ابشواى برئاسة مصطفى جبيلى بنشر لافتات الدعاية فى شارع الجمهورية اكبر شوارع المدينة وفى الشوارع الجانبية.

وكانت لجنة الوفد بمركزسنورس برئاسة عبدالله حمد، قامت بنشر لافتات الدعاية الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة فى الفيوم فى الشوارع الرئيسية وبجوار المقرات الانتخابية وفي مداخل المدينة من الناحية البحرية والغربية والشرقية  وايضا على مدخل الطريق السياحي على الطريق السريع.

 هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم تناقش الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة


وفى وقت سابق عقدت هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم، اجتماعًا برئاسة الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا للحزب بحضور إبراهيم عبد الباقي صالح سكرتير عام اللجنة وعضو الهيئة العليا للوفد، وذلك لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة والتي يخوضها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب. 

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التحرك فى المرحلة القادمة، خاصة وأن الفيوم تضم اكثر من 630 لجنة انتخابية موزعة فى 6 مراكز إدارية بالاضافة الى مدينة الفيوم. 

و أكد الحاضرون على أهمية الدعاية الانتخابية بين المواطنين والتحرك بشكل فردى وجماعي للدعوة الى انتخاب مرشح الوفد مشيرين الى الاستفادة من تاريخ الحزب الذى يربو على مائة عام وانه من اقدم الأحزاب فى مصر والعالم. 


وطالب الحاضرون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على النزول لصناديق الاقتراع، وانتخاب مرشح حزب الوفد مع عرض البرنامج الانتخابي لرئيس الوفد كمرشح رئاسي.

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ظهور لافتات الدعاية عبد السند يمامة شوارع مدينة الفيوم حزب الوفد المرشح لرئاسة الجمهورية

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