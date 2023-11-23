الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسبانيا: نؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى أقرب وقت

الدولة الفلسطينية
الدولة الفلسطينية

أكدت الخارجية الإسبانية تأييدها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت إيونى بيلارا، وزيرة الشئون الاجتماعية وزعيمة حزب بوديموس اليساري في إسبانيا، للصحفيين، إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة هي "إبادة جماعية مخططة"، مضيفة: "يتعين على الحكومتين الإسبانية والأوروبية اتخاذ احتياطات عاجلة للغاية حتى تتوقف إسرائيل عن قمع الشعب الفلسطيني".

وشاركت "بيلارا" في المسيرة الاحتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت من السفارة الإسرائيلية في مدريد وانتهت عند السفارة الأمريكية، داعية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت وزيرة الشون الاجتماعية وزعيمة حزب بوديموس اليساري في إسبانيا أن الإجراء الأول الذي يجب أن تتخذه حكومة إسبانيا الجديدة هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والانضمام إلى تحالف الدول، بقيادة جنوب إفريقيا، الذي يحاول تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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