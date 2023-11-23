محاضرة بمكتبة الإسكندرية عن التفاعل بين البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP) محاضرة افتراضية بعنوان "حول التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية".

ويلقيها العالم المصري الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، كلية شميد للعلوم والتكنولوجيا، جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يدير المحاضرة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وذلك يوم الإثنين 27 نوفمبر في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

استخدام علوم البيانات ونظم الاستشعار عن بُعد لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية

ستناقش المحاضرة استخدام علوم البيانات ونظم الاستشعار عن بُعد لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية.، و أن هناك تحديات عِدة يفرضها النمو السكاني المتزايد عالميًا على استدامة المجتمعات، وكذلك على قطاعات مختلفة منها المياه والطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد وغيره، وبالتالي تأتي أهمية الاستعانة بنظم وأساليب علمية مبتكرة توفر معلومات وبيانات علمية دقيقة وبشكل سريع، مما يتيح وضع خطط ورسم مسارات تدعم أهداف التنمية المستدامة وتدعم مسارات تخفيف حدة التغيرات المناخية على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، لما فيه خدمة المجتمعات ودعم الاستدامة البيئية.

المحاضرة افتراضية ومفتوحة للجمهور من خلال التسجيل على الصفحة الرسمية: www.bibalex.org/cssp/

مجموعة قوانغدونغ للنشر تهدي مجموعة من الكتب الصينية إلى مكتبة الإسكندرية

في سياق آخر شهدت مكتبة الإسكندرية، أمس الأول، مراسم إهداء مجموعة قوانغدونغ للنشر مجموعة من الكتب الصينية إلى مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات برنامج "روعة الصين 2023" ومعرض ثقافات قوانغدونغ خارج الصين.



افتتح الفعالية السيد شياو سو رونغ؛ نائب مدير النشر لشركة الجنوب للنشر والإعلام، قائلًا إن الكتب هي سلم التقدم للبشرية وجسر التواصل بين العالم، وأن المكتبة هي أكثر مكان مقدس تحفظ فيه الكنوز، وأضاف: "عندما تذكر مكتبة الإسكندرية العريقة نشعر بكل الفخر والاحترام للحضارة والثقافة المصرية".

ولفت إلى أن مجموعة دار نشر مقاطعة قوانغدونغ تعد من أهم جهات النشر في الصين والقوة المهمة التي تتولى تعزيز ثقافة قوانغدونغ، لذا يهدي الوفد اليوم مجموعة من روائع الكتب إلى مكتبة الإسكندرية من أجل زيادة أواصر التفاهم ولتعميق الصداقة المصرية الصينية.

