الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تحديات تداول المعلومات" في حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظِم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي، حلقة نقاشية بعنوان «تحديات تداول المعلومات في العصر الرقمي: بين المصداقية والشائعة» ضمن سلسلة «حوارات الإسكندرية» في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل بمكتبة الإسكندرية. 

ندوة تحديات تداول المعلومات في العصر الرقمي

يدور النقاش حول مستقبل تداول المعلومات في مصر، باعتبار أن تعميم الانتفاع منها أساس لكل أشكال التنظيم الاجتماعي يساهم في تحقيق التنمية ومجتمع المعرفة، خاصة في العصر الرقمي، كما أن التطور المستمر للتكنولوجيات الرقمية ساهم في نشأة أشكال جديدة للمعلومات المضللة تتصاعد خطورتها على الأمن القومي للدول والمجتمعات.

ويهدف الحوار، بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وكبار المثقفين والجمهور، إلى بحث سبل المواجهة الشاملة لإشكالية التضليل والشائعات، وما تفرضه من تحديات على جودة المعلومات ومصداقيتها، للخروج بتوصيات جادة وفعالة من أجل تعظيم فائدة تداول المعلومات والانتفاع منها في العصر الرقمي، مما يساهم في تعزيز مكتسبات الجمهورية الجديدة. 

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بكين تهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة من الكتب ضمن برنامج "روعة الصين 2023"

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منها «مصر القديمة في ظل الإمبراطورية الرومانية».. جولة بين أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

يرأس الجلسة د.أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث فيها كل من، الدكتور عبد العزيز بن صقر؛ رئيس مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية، والدكتور ماجد عثمان؛ رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق واللواء الدكتور عز الدين عبد الرحمن عوف؛ مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتور ياسر عبد العزيز؛ الخبير الإعلامي ومستشار هيئة الإذاعة البريطانية الأسبق، وبمشاركة عدد من المثقفين والكُتاب.

مكتبة الاسكندرية حوارات الإسكندرية العصر الرقمي تداول المعلومات الدكتور أحمد زايد

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