الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: إطلاق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية بالمجان في 11 محافظة خلال 3 أسابيع

حملات تنظيم الاسرة
حملات تنظيم الاسرة

تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية بـ١١محافظة، تحت شعار “حقك تنظمي”، وفي إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان "2023"، خلال الفترة من يوم 26 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل.
تأتي الحملة في إطار خطة الدولة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان في جميع الوحدات الثابتة  والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة يتم تنفيذها بمحافظات الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والقليوبية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية في الفترة من يوم 26 نوفمبر  وحتى 6 ديسمبر المقبل، لافته أنه يتم تنفيذ الحملة بمحافظة بورسعيد في الفترة من يوم 6 وحتى 12 ديسمبر المقبل.

خدمات المشورة وتنظيم الأسرة

وأضافت الوزارة أن الحملة تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإضافة إلى متابعة الحمل والسونار وذلك من خلال أخصائيين، كما يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

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ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن تنفيذ هذه الحملة يتزامن مع حملة طرق الأبواب المستمرة بتسع محافظات هي المنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط والأسكندرية ومرسى مطروح وبني سويف وسوهاج.

إقامة معارض

ولفت "عباس" أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها على مدار الحملات السابقة، مضيفًا أن هذا النشاط يمثل جانبًا من مساهمة الوزارة في تحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة،  حيث أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، وذلك إيمانًا من القطاع بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إن الوزارة توفر وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة منها طويلة المفعول مثل اللولب النحاسي والهرموني وكذلك كبسولة الإمبلانون نكست كما تم توفير حقن السايانا والتي تم إضافتها مؤخرًا لوسائل تنظيم الأسرة وتؤخذ تحت الجلد لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.

الصحة حملة تنشيطية لصحة الانجابية الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان العيادات المتنقلة

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