"الدولية للمحاصيل" تقرر المساهمة في رأسمال التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس

وافقت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، على المساهمة في رأسمال شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس بنسبة 33.5%.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنه قيمة المساهمة تبلغ 33.5 مليون جنيه بعدد 33.5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل المساهمة من موارد الشركة الذاتية.

يشار إلى أن الدولية للمحاصيل الزراعية، سجلت صافي ربح بلغ 124.27 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 7.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 407.47 مليون جنيه، مقابل 160.92 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.