الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هبوط أسهم ومؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم، منتصف الأسبوع، بسبب عمليات بيع هستيرية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية.

وتركزت هذه العمليات على الأسهم الكبرى والقيادية التي اشتراها بعض المتداولين الأفراد المصريين والعرب، في حين قامت بعض المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية بعمليات شراء انتقائية.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5٪ ليصل إلى 23636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58٪ ليصل إلى 29642 نقطة، في حين انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68٪ ليصل إلى 10470 نقطة.

وفي السياق، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل طفيف بنسبة 0.01٪ ليصل إلى 4857 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي يغطي أكبر عدد من الشركات، بنسبة 0.15٪ ليصل إلى 7145 نقطة.

المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة المصرية أسهم و مؤشرات المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار العربية الأفراد المصريين المؤشر الرئيسي

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